Incidente frontale vicino al “Miulli”: Gravi condizioni per un’infermiera diretta al lavoro

Una tragica giornata si è consumata ieri mattina a poche centinaia di metri dall’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Una infermiera di 55 anni, residente a Gioia del Colle, stava raggiungendo il nosocomio per iniziare il proprio turno di lavoro nell’ambulatorio di Fisiopatologia. L’incidente, avvenuto intorno alle 8.30 sulla strada provinciale 127 che collega Acquaviva delle Fonti a Santeramo, coinvolge due veicoli: un’Audi 80 e una Renault Modus, entrambi gravemente danneggiati a seguito di uno scontro frontale.

La protagonista dell’incidente, l’infermiera cinquantacinquenne, aveva appena accompagnato il figlio a scuola ed era diretta al lavoro. Purtroppo, è stata ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del “Miulli”. Attualmente, la sua vita è appesa a un filo, e i medici stanno impegnandosi al massimo per tentare di salvarla.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Le auto coinvolte, un’Audi 80 e una Renault Modus, si sono scontrate frontalmente, ma le circostanze esatte devono ancora essere accertate. La polizia locale ha provveduto al sequestro dei mezzi e ha informato il Pm di turno della Procura della Repubblica di Bari, che sta indagando sull’incidente.

L’infermiera, madre di famiglia, è l’unica a riportare gravi ferite. Gli occupanti della Renault Modus, padre e figlia, hanno riportato solo lievi ferite. La figlia è stata dimessa dopo poche ore dal ricovero al “Miulli”, mentre il padre settantasettenne è ancora sotto osservazione per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il sindaco Marco Lenoci è stato uno dei primi ad essere informato dell’accaduto e la notizia ha scosso profondamente il personale del “Miulli”. Colleghi e colleghe della infermiera coinvolta nell’incidente hanno espresso la loro preoccupazione e chiesto notizie sulla sua condizione.

Il tratto stradale dove si è verificato l’incidente è noto per essere pericoloso, con una strada stretta e piena di curve. Le richieste di interventi per migliorare la sicurezza stradale in quella zona sono state avanzate più volte dalle amministrazioni locali, ma finora senza esito positivo.

