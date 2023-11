Questa mattina a Lecce, un gruppo di migranti ospitati nel centro di accoglienza di Masseria Ghermi ha tenuto una protesta pacifica davanti alla sede della Prefettura. La loro richiesta: vestiario adeguato per fronteggiare l’arrivo del freddo e cibo più caldo.

Lecce: migranti protestano per mancanza di vestiario e cibo caldo

La manifestazione, che ha sottolineato le difficoltà affrontate dai migranti con l’arrivo delle temperature più fredde, è stata accolta con attenzione dalle autorità. Gli uffici della Prefettura di Lecce hanno immediatamente inoltrato le richieste alla Croce Rossa, l’organizzazione incaricata di gestire le necessità dei migranti nel centro.

La Croce Rossa si è prontamente attivata per soddisfare le esigenze espresse, dimostrando un’attenzione concreta verso le condizioni di vita nel centro di accoglienza. Questa situazione ha messo in luce la necessità di assicurare condizioni dignitose e rispondenti ai bisogni fondamentali di queste persone in difficoltà.

La comunità di Lecce segue con interesse e solidarietà gli sviluppi di questa vicenda, auspicando che tutte le esigenze dei migranti vengano tempestivamente risolte. La situazione al centro di Masseria Ghermi è un chiaro esempio delle sfide che i centri di accoglienza devono affrontare nell’assistere i migranti, specialmente durante i cambiamenti stagionali.