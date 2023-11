Bari: rivoluzionario test del respiro per la diagnosi del tumore al colon all’istituto tumori

Un importante passo avanti nella diagnosi del tumore al colon è stato fatto all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, dove è stato introdotto un innovativo test del respiro. Questa tecnica, discussa in un convegno scientifico guidato dall’oncologa Annamaria Catino, rappresenta una svolta nella diagnosi precoce non invasiva delle patologie oncologiche.

Il Centro regionale di Breath Analysis, parte dell’Istituto, si è focalizzato sull’analisi dei metaboliti presenti nel respiro per rilevare precocemente varie forme di tumore. Il direttore generale dell’Irccs di Bari, Alessandro Delle Donne, ha sottolineato che il CeRBA è la prima struttura pubblica in Europa a dedicarsi a questa ricerca innovativa, attualmente concentrata su mesotelioma, tumore al polmone e, di recente, tumore al colon-retto.

Il test del respiro utilizza un dispositivo speciale, il campionatore Mistral, che raccoglie l’espirato del paziente e ne estrae un’impronta digitale metabolica. Questa tecnica consente di identificare alterazioni metaboliche legate a patologie oncologiche, offrendo un metodo di diagnosi precoce e non invasivo.

In Puglia, un numero crescente di pazienti avrà accesso a questa tecnica, che verrà confrontata con i metodi tradizionali di rilevazione del tumore, come il test del sangue occulto nelle feci. L’approccio innovativo dell’analisi del respiro apre nuove strade nella lotta contro il cancro, promettendo diagnosi più rapide e meno invasive, un vantaggio significativo per i pazienti e il sistema sanitario.

La ricerca condotta a Bari rappresenta un traguardo significativo nella ricerca oncologica, ponendo l’Istituto “Giovanni Paolo II” all’avanguardia nella salute pubblica e nella prevenzione del cancro.

Ambra Radaelli