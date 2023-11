A Cerignola, il giallo attorno al corpo ritrovato in un pozzo si è infine dipanato. Le analisi del DNA hanno confermato: il cadavere appartiene a Ruggiero Di Vincenzo, l’agricoltore di 52 anni scomparso nel luglio del 2019 a San Ferdinando di Puglia. Questa scoperta riapre una pagina buia della cronaca locale, portando nuova luce sul caso.

Cerignola: mistero svelato, il cadavere ritrovato è dell’agricoltore scomparso

Il 27 maggio, i carabinieri hanno recuperato il corpo in avanzato stato di decomposizione in un pozzo nelle campagne di Cerignola. I primi rilievi non avevano portato a conclusioni certe, lasciando aperte molteplici ipotesi. Ora, con la conferma dell’identità, le indagini assumono un nuovo corso.

All’inizio, il caso sembrava un semplice allontanamento volontario: trattore acceso, torcia e sigarette trovate sul luogo. Ma l’assenza di tracce e l’inefficacia delle ricerche hanno presto trasformato la scomparsa in un enigma. Oggi, con l’identificazione di Di Vincenzo, si apre una nuova pista investigativa che considera anche l’omicidio e l’occultamento di cadavere.

Il mistero di Cerignola non si ferma qui. La comunità è ancora scossa dalla scomparsa di Vito Masciaveo nel 2014. L’uomo era stato visto l’ultima volta mentre parlava al telefono, una conversazione misteriosa fatta con un dispositivo sconosciuto ai familiari. La sua auto, successivamente ritrovata, e le tracce di sangue ritrovate suggeriscono un destino sinistro.

Le indagini sulla scomparsa di Masciaveo avevano rivelato un quadro inquietante di stalking da parte di una donna ossessionata. I continui messaggi e le minacce lasciate nella sua abitazione hanno gettato ombre sull’intera vicenda.

La comunità di Cerignola, ancora in cerca di risposte, si trova ad affrontare due misteri dolorosi. La scoperta del corpo di Di Vincenzo non solo riapre un caso, ma sollecita nuove domande su che cosa sia realmente accaduto a questi due uomini, uniti dal tragico destino di sparire senza lasciare tracce.

Ambra Radaelli

