Un giovane tifoso del Lecce, di 24 anni, è stato recentemente oggetto di un provvedimento di DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive), a seguito del suo comportamento pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica durante una partita di calcio. Questa misura sottolinea l’importanza della sicurezza nelle manifestazioni sportive.

Lecce: provvedimento DASPO contro tifoso per eso di pirotecnici in stadio

L’incidente si è verificato in occasione della partita “U.S. LECCE – PARMA CALCIO 1913”, tenutasi l’1 novembre 2023. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di artifici pirotecnici, un atto considerato gravemente lesivo per la sicurezza all’interno degli stadi.

Gli approfondimenti investigativi condotti dalla DIGOS e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce hanno portato, il 14 novembre, all’emissione del DASPO, valido per due anni. Questa decisione è stata presa con carattere d’urgenza, al fine di prevenire la reiterazione di reati simili.

Il provvedimento riflette il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e l’ordine durante gli eventi sportivi. La presenza di artifici pirotecnici in contesti come le partite di calcio rappresenta una seria minaccia per la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

L’azione tempestiva della Questura di Lecce nel gestire la situazione ribadisce la priorità data alla sicurezza pubblica, soprattutto in considerazione dei continui impegni agonistici delle squadre coinvolte. Questo episodio serve come monito affinché i tifosi rispettino le norme di sicurezza, per garantire un ambiente sereno e sicuro in occasione delle manifestazioni sportive.

Ambra Radaelli