Un intervento decisivo da parte della Polizia di Stato ha avuto luogo a Lecce, dove due giovani di 28 anni, originari di Brindisi, sono stati fermati e denunciati per il possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. La vigilanza attiva delle forze dell’ordine sottolinea il loro impegno nella prevenzione dei reati.

Lecce: due Brindisini con attrezzi da scasso fermati dalla Polizia

I due individui, notati per il loro atteggiamento sospetto vicino a Porta Napoli, hanno cercato di eludere il controllo della polizia, ma sono stati rapidamente fermati. La loro identità è stata confermata come residenti della provincia di Brindisi.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un decodificatore per la diagnostica delle centraline dei veicoli, un’applicazione per il controllo delle targhe, una chiave inglese e un grimaldello. Questi strumenti sono comunemente usati per forzare i nottolini di accensione e le serrature delle auto, suscitando ulteriori sospetti.

I due, incapaci di fornire spiegazioni valide sul materiale in loro possesso, sono stati denunciati a piede libero. Il provvedimento questorile emesso sottolinea la loro pericolosità per la sicurezza pubblica e prevede il loro immediato allontanamento dal Comune di Lecce, con un divieto di ritorno per tre anni per uno e due anni per l’altro.

Questo episodio riafferma l’importanza delle operazioni di controllo e vigilanza svolte dalle forze dell’ordine per mantenere la sicurezza pubblica. L’azione pronta e decisa della Polizia contribuisce a prevenire la commissione di reati predatori e a rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.

Ambra Radaelli