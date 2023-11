PORTICI D’ESTATE: Buona la prima con Romita e Freddi mattatori indiscussi

Stasera premio alla carriera ad Adriana Russo e per l’ultima serata Maria Grazia Cucinotta

E’ partita con un ricordo toccante al grande Toto Cutugno, amico della manifestazione del centro-sud Italia recentemente scomparso, la prima delle tre serate conclusive di “Portici d’Estate” la kermesse di moda e spettacolo ideata dal patron Antonio Rubino.

La serata, quella appena conclusasi, è stata dominata dai due mattatori del palco, l’ex direttore del TG Rai, Attilio Romita, e dalla brillante showgirl e conduttrice televisiva Laura Freddi, che hanno saputo ben scandire le tre ore di spettacolo fatto di musica e comicità.



La serata di ieri presso il Teatro Nuovo di Martina Franca ha registrato il sold out regalando ai presenti momenti toccanti con la voce di Memo Remigi e Ronnie Jones, che hanno cantato i brani più iconici del loro repertorio, e quella del tenore di caratura internazionale Alberto Profeta. Sul palco poi Renzo Rubino, Roberta Faccani, i Pummarola Sound e la comicità incontenibile di Carmine Faraco che hanno traghettato la kermesse fino al momento conclusivo scoccando la mezzanotte.



Stasera, 11 novembre, si replica con la penultima serata con al timone sempre la bellissima e spumeggiante Laura Freddi e il poliedrico Attilio Romita, con lo spettacolo che alzerà il sipario alle ore 21, sempre al Teatro Nuovo di Martina Franca.

Ospite fortemente voluta dall’organizzazione l’incantevole Adriana Russo che riceverà il “Premio alla carriera”.

Tra gli ospiti annunciati: Ronnie Jones, il tenore Alberto Profeta, i Pummarola Sound. L’attesa della serata di sabato sarà anche per Gianmarco Carroccia, reduce del recentissimo successo presso il Teatro Apollo di Crotone emozionando e sorprendendo il pubblico con l’interpretazione dell’immenso Lucio Battisti.

Il tutto armonizzato dalla presenza di Max Cavallari, il cabarettista del duo “Fichi d’India”.

Il botteghino del teatro anche in questo caso aprirà alle ore 18.



Infine, domenica 12 novembre, il Patron Rubino, ideatore della manifestazione nel 1992, ha voluto chiudere con il botto i 31 anni di “Portici D’Estate”.

A condurre la serata la madrina di questa ultima edizione, Laura Freddi e direttamente da “Uno Mattina in Famiglia” di Rai1 il conduttore, di casa a “Portici d’Estate” per le innumerevoli conduzioni, Beppe Convertini.

La serata vedrà la presenza sul palco del Teatro Nuovo della magnifica attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta.

Ritorneranno sul palco per i vari momenti musicali: Ronnie Jones, Renzo Rubino, Gianmarco Carroccia, il tenore Alberto Profeta e i Pummarola Sound. Il momento della comicità sarà affidato all’attore e cabarettista pugliese Gianni Ciardo.



La chiusura di “Portici d’Estate” rappresenterà la conclusione di un capitolo significativo nella storia della moda e dello spettacolo pugliese. Tuttavia, l’impatto duraturo di questo evento sull’industria, sull’arte e sull’economia locale rimarrà impressa nella memoria collettiva. Questo omaggio sentito a “Portici d’Estate” sottolinea il suo ruolo cruciale nel dare visibilità ai talenti pugliesi a livello internazionale, contribuendo a trasformare la Puglia in una regione di spicco nel mondo della moda e dello spettacolo. Sebbene giunga alla sua conclusione, l’eredità di “Portici d’Estate” continuerà a risplendere, ispirando le generazioni future a perseguire l’eccellenza creativa e a mantenere viva la vibrante tradizione artistica della Puglia.