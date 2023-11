San Giorgio Ionico si prepara a un cambiamento inclusivo: approvato il progetto per un’area ludica accessibile

L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico ha recentemente dato il via libera a un progetto ambizioso volto a migliorare il tessuto urbano della cittadina.

La delibera n. 132 del 7 novembre 2023 ha ufficialmente approvato la candidatura per partecipare alla misura A delle attività ludico-sportive (Art. 4 DM 29 novembre 2021), mirata alla creazione di un’area ludica inclusiva nella centrale Piazza Torricelli.

L’iniziativa, promossa dall’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Andrea Tripaldi, prevede un investimento complessivo di circa 60.000,00 euro. Di questo importo, 40.000,00 euro sono stati richiesti come contributo per la realizzazione dell’area ludica. La restante somma necessaria per completare il progetto sarà finanziata attraverso fondi di bilancio, testimoniando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini.Il cuore del progetto consiste nella creazione di spazi attrezzati che promuovano un approccio inclusivo agli spazi pubblici, con una particolare attenzione alle persone, soprattutto bambini, con disabilità.

Questa iniziativa segna un cambiamento significativo nel modo di concepire il decoro urbano, integrando la cura degli spazi comuni con la considerazione delle esigenze di coloro che possono avere difficoltà ad usufruirne.

Il Vicesindaco Andrea Tripaldi sottolinea l’importanza di questo approccio, che non solo rispetta i diritti fondamentali di tutti i cittadini ma arricchisce la vita dell’intera comunità. Il progetto non mira solo a trasformare fisicamente gli spazi pubblici, ma punta a incidere profondamente sulla coesione sociale, sull’identità locale e sul benessere generale dei cittadini.

Quest’ultima iniziativa si inserisce in un ampio progetto di riqualificazione urbana che coinvolgerà diverse aree della cittadina. San Giorgio Ionico guarda al futuro con l’obiettivo di creare un ambiente urbano inclusivo e accogliente per tutti i suoi abitanti.