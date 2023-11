PORTICI D’ESTATE: AL VIA LA TRE GIORNI DELLA MODA E DELLO SPETTACOLO DEL CENTRO-SUD ITALIA

La città di Martina Franca è pronta a vivere tre giornate di pura magia e creatività con l’ultima edizione di “Portici d’Estate”, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia della moda e dello spettacolo pugliese degli ultimi trent’anni.

L’attesa è palpabile: venerdì 10 novembre 2023 si aprirà il sipario sul Teatro Nuovo di Martina Franca per la prima delle tre serate di questa straordinaria kermesse, che chiuderanno il ciclo di “Portici d’Estate”.

Le prime due serate saranno presentate con eleganza e carisma dall’ex direttore del TG Rai, Attilio Romita, e dalla brillante showgirl e conduttrice televisiva Laura Freddi.Antonio Rubino, l’instancabile artefice di questa magnifica manifestazione, ha promesso un evento indimenticabile, un vero e proprio omaggio al patrimonio di moda e spettacolo della Puglia, e a tutti coloro che hanno contribuito a fare di questa regione una delle prime in Italia per produttività, eleganza, imprenditoria, enogastronomia e ingegnosità.

Tra gli ospiti della prima serata spiccano nomi di risonanza internazionale come Ronnie Jones, il tenore Alberto Profeta, Memo Remigi, Renzo Rubino, il cabarettista Carmine Faraco, Roberta Faccani e i Pummarola Sound . Inoltre sarà presente l’indimenticabile attrice Adriana Russo, amica storica di “Portici d’Estate”, che ritornerà a calcare il palco che l’ha vista protagonista per tanti anni della manifestazione martinese.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 con il botteghino del Teatro Nuovo che aprirà le sue porte già alle ore 19. Inoltre, per il Black Friday, i biglietti potranno essere acquistati solo per un numero limitatissimo al prezzo speciale di 10 euro.

Le edizioni di “Portici d’Estate” sono iniziate nel 1992, grazie all’impegno dell’Associazione Events and Promotion e di Antonio Rubino, che con grande intuito ha concepito questa manifestazione subito dopo il prestigioso Festival della Valle d’Itria.La chiusura di “Portici d’Estate” segnerà la fine di un’epoca, ma il suo impatto sulla moda, lo spettacolo e l’economia pugliese sarà eterno.

Un omaggio sentito a un evento che ha dato voce ai talenti della Puglia, portandoli all’attenzione internazionale, e che ha trasformato questa regione in un faro nel mondo della moda e dello spettacolo.