Arrivano le rotatorie su Strada Provinciale 109, 110 e 107. L’opera finanziata da ENI

Nella provincia di Taranto, si avvicina l’importante intervento di riqualificazione viaria che coinvolgerà le strade provinciali 109, 110 e 107 nei territori di San Giorgio Ionico, Faggiano, Taranto e Pulsano. Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie per migliorare la sicurezza e regolarizzare il traffico.

L’opera, finanziata da ENI S.p.A. attraverso un accordo per le compensazioni ambientali, è inserita nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024. Il costo complessivo dell’intervento si avvicina ai 900mila euro.Le procedure amministrative hanno visto l’adozione delle varianti urbanistiche e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. A breve, verrà stilato il provvedimento dirigenziale per l’approvazione del progetto esecutivo, passo fondamentale per l’indizione dell’appalto.Il Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha sottolineato l’importanza dell’opera, che contribuirà a migliorare la viabilità e a offrire percorsi alternativi per snellire il traffico.Nel frattempo, proseguono i lavori per la realizzazione del Secondo Lotto della “Tangenziale Sud”. Grazie ai progressi nelle operazioni di scavo e nella costruzione delle fondazioni, si prevede di completare il tratto che collega Taranto a Talsano nella tarda primavera del prossimo anno.Parallelamente, il Settore Viabilità della Provincia ha indetto gare di appalto per la manutenzione del piano viabile, della segnaletica e delle barriere metalliche lungo diverse strade provinciali che attraversano sei Comuni. Gli appalti, dal valore complessivo di oltre 2 milioni e 400mila euro, saranno assegnati attraverso una procedura negoziata senza bando, con l’applicazione del minor prezzo.