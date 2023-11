Milano Music Week dal 20 al 26 novembre 2023

Milano. «In quanto musicista e artista italiana, vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui purtroppo non sono ancora abbastanza protagoniste».

Lo ha esternato Francesca Mchielin alla presentazione della Milano Music Week, in programma al 20 al 26 novembre prossimi, promossa e fortemente voluta da Comune di Milano (Assessorato alla Cultura), Assoconcerti, Assomusica, Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), Nuovo Imaie e Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori), con il patrocinio del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale della stessa Michielin.

Imperdibili gli incontri con gli artisti firmati Milano Music Week, in cui il pubblico conoscerà più da vicino i propri idoli con talk tematici che offrono nuove prospettive: Francesca Michielin registrerà una puntata speciale del suo podcast Maschiacci al Teatro Filodrammatici, Manuel Agnelli ripercorrerà la sua carriera eclettica in uno scenario discografico in costante mutamento, Ariete sarà protagonista di un podcast registrato dal vivo al Teatro Filodrammatici, Alfa, protagonista di un’ascesa nel pop italiano, parlerà di canzoni d’amore, Angelina Mango racconterà le diverse fasi del suo percorso fino ad arrivare a questo momento d’oro, Tommaso Paradiso partirà dal suo ultimo album per delineare la sua espressione artistica, Neffa e Ele A si confronteranno su 50 anni di hip hop italiano, i Thru Collected affronteranno i cambiamenti che la diffusione dell’intelligenza artificiale porta nella musica e più in generale nella creatività, l’ospite internazionale Devendra Banhart si racconterà intervistato dalla cantautrice Guinevere, con un talk i Cccp – Fedeli Alla Linea celebreranno 40 anni dall’uscita del loro primo EP raccontando il percorso che li ha portati a risvegliare la cellula dormiente; inoltre Yendry racconterà la sua ascesa nel panorama discografico internazionale, Aka 7even parlerà dell’importanza di costruire una carriera autentica, Motta traccerà il suo nuovo inizio, l’eredità queer di Raffaella Carrà verrà narrata da Paola Iezzi e Fabio Canino, autore del libro “RaffaBook. Più che un libro, uno show del sabato sera”, nonchè Emi Records Italy festeggia la sua rinascita alla Milano Music Week e porterà nell’headquarter Nerissima Serpe.

«Mi piacerebbe non solo creare occasioni di confronto e dialogo su ciò che accade alla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare ampio spazio alla riflessione sulla difficoltà di essere donne in un mondo musicale che non sempre ha tempo per accogliere una maternità – ha puntualizzato la Michielin – Per la prima volta porterò “Maschiacci” a teatro e, sempre per la prima volta, parlerò di musica e testi musicali con l’obiettivo di riflettere ancora una volta sulla potenza del linguaggio e il peso delle parole».

Casa Milano Music Week ospiterà dal 20 al 24 novembre i panel sul music business.

Siae per la prima volta organizzerà i Siae Music Awards rivolti ad autori ed editori, per celebrare la creatività autorale della musica italiana, Nuovo Imaie esplorerà a fondo il tema dei diritti connessi, Fimi restituirà una fotografia dello stato dell’industria discografica e organizzerà la fireside chat con Lyor Cohen (Global Head of Music YouTube), Assomusica affronterà il tema attuale del codice dello spettacolo e dell’internazionalizzazione, mentre AssoConcerti discuterà con alcuni grandi promoter presente, passato e futuro del live in Italia.

Assieme ai promotori, anche i partner A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani), Emusa, Evolution, Fem (Federazione Editori Musicali), Pmi (Produttori Musicali Indipendenti) e SCF arricchiranno il programma con tantissimi talk, che spazieranno dalla realtà aumentata, al diritto d’autore, dalle royalties delle soundtrack, fino ad arrivare ai nuovi mestieri della discografia.

Lunedì 20 novembre l’incontro “Il 2024 della musica italiana: previsioni e aspettative” con i promotori e Gianmarco Mazzi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, costituirà il keynote dell’edizione.

Venerdì chiuderà la settimana di panel “Il Sanremo che verrà: Amadeus racconta il prossimo Festival”.

Durante il weekend, alla mattina ci saranno gli incontri educational pensati per studenti, appassionati e chiunque voglia entrare nel mondo della musica. Quest’anno, oltre al Master in Comunicazione Musicale/ALMED (Università Cattolica), che parteciperà attivamente con i suoi studenti e organizzando open lecture, e a SAE Institute, si aggiungono come educational partner Scuola Mohole, Scuola APM e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Ogni giorno in Casa Milano Music Week ci saranno party e tante altre iniziative presentate dagli sponsor. Lunedì 20 novembre si terrà la festa di apertura presentata da TicketOne con special live guest Angelina Mango; TicketOne sarà inoltre protagonista di un talk su come promuovere gli eventi di musica live e ingaggiare la Gen Z su TikTok, previsto per giovedì 23 novembre.

Martedì Vevo, il più grande network di video musicali al mondo, racconterà la propria piattaforma, che offre agli artisti un incomparabile supporto promozionale in ogni fase della loro carriera.

Mercoledì YouTube organizzerà workshop dedicati a songwriter e producer per utilizzare al meglio la leva promozionale della piattaforma e interagire con colleghi musicisti e con i fan.

Sempre mercoledì, Spotify porterà alla MMW e per la prima volta in Italia, un incontro su GLOW, il programma Globale di Spotify dedicato alla comunità di artisti LGBTQIA+; inoltre, presenterà l’aperitivo con il djset electro indie di Giolì & Assia.

Giovedì sarà il turno di Amazon Music che presenterà un talk che esplora l’innovazione nel mondo del livestreaming, mettendo in luce le nuove sfide ed opportunità che permettono agli artisti di entrare in contatto con i propri fan.

Sabato M.A.S.T powered by Believe porterà in Torneria Tortona un talk senza filtri sui nuovi scenari della discografia e a seguire il live showcase con Sick Budd, Silent Bob e altri artisti. Domenica i main sponsor UniCredit, UniCredit Allianz Vita e UniCredit Allianz Assicurazioni presenteranno la festa di chiusura con special live guest Le Vibrazioni (acoustic set). Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il contest “Suona alla Milano Music Week” powered che permetterà a giovani artisti e talenti di esibirsi alla festa di domenica: iscrizioni aperte fino al 16 novembre. I tre sponsor regaleranno inoltre alla città di Milano uno speciale tram storico, appositamente allestito in chiave musicale, che porterà per le strade del centro diversi concerti e dj set durante le giornate del 21, 22 e 23 novembre, dalle 16.00 alle 21.00.