Fenomeno unico: aurora boreale per la prima volta visibile anche in Puglia

Una rarità: il fenomeno si è registrato anche in altre parti d’Italia

Un evento straordinario ha incantato gli osservatori del cielo in Italia nella serata del 5 novembre, quando l’aurora boreale ha colorato di rosso i cieli dal Nord al Centro Italia, giungendo persino fino al Sud. Questo spettacolo insolito, di solito confinato alle regioni artiche e subartiche, è stato avvistato anche in località come Vico del Gargano, nel Foggiano.

L’insolito fenomeno è stato catturato dall’obiettivo di Matteo D’Adduzio. L’immagine mostra un’esplosione di colori nel cielo, un spettacolo che ha lasciato senza fiato chi ha avuto la fortuna di assistervi.

Si tratta di un evento straordinario a queste latitudini, ma non completamente inatteso. Gli esperti suggeriscono che la visibilità delle aurore boreali in Italia potrebbe essere stata facilitata dalla quota elevata del fenomeno atmosferico.

Questo evento eccezionale ha fornito ulteriori prove della sua autenticità, con avvistamenti simultanei di aurore simili in Austria, Slovenia e Romania.

Le webcam, grazie alla loro elevata sensibilità e esposizione, hanno permesso a un pubblico più ampio di godere di questo fenomeno straordinario. Tuttavia, persino a occhio nudo e in condizioni di cielo particolarmente sereno, le aurore erano visibili in alta quota.

Questo spettacolo unico nel suo genere ha catturato l’immaginazione di molti e ha alimentato la curiosità per i misteri del cielo notturno. L’aurora boreale in Italia rimarrà sicuramente un ricordo indelebile per chi ha avuto la fortuna di assistervi.

AC