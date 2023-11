Lotta ai furti di auto: scoperta officina clandestina a Brindisi

La Polizia di Stato di Brindisi continua senza sosta la sua attività di prevenzione e repressione dei reati, concentrando gli sforzi nella lotta contro i furti di auto. Grazie all’impegno del Questore Annino Gargano, i servizi di controllo del territorio sono stati rinforzati per contrastare in modo sempre più efficace i reati predatori.

Nella serata di mercoledì 2 novembre, una Volante dell’UPGSP era impegnata nella perlustrazione della zona a sud del capoluogo, concentrandosi su casolari che potevano essere utilizzati come nascondiglio per veicoli rubati. Durante questa operazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una vera e propria officina clandestina, adibita allo smontaggio e al recupero di parti da veicoli provenienti da furti, come dimostrato dal rinvenimento e sequestro di numerosi attrezzi.

All’interno del casolare sono state trovate due autovetture rubate pochi giorni prima a Brindisi: un’Alfa Romeo Stelvio e una Lancia Ypsilon, nascoste sotto teli mimetici. L’Alfa Romeo Stelvio era già stata parzialmente smontata, mentre la Lancia Ypsilon era ancora integra. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari.

Dopo gli accertamenti tecnici, le auto sono state restituite ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli autori dei furti, eventuali complici e coloro che avevano la disponibilità materiale del casolare.

Quest’ultima operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare e prevenire i reati legati ai furti di auto, proteggendo così la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di Brindisi.

AC