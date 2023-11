Nave Ocean Viking salva 75 migranti: La testimonianza: “Condannata a 75 frustate dal mio governo”

Operazione di soccorso complessa nel buio del Mar Jonio: donne, bambini e uomini provenienti da Afghanistan, Iran e Uzbekistan tratti in salvo

Questa mattina la nave Ocean Viking, gestita dall’organizzazione umanitaria Sos Mediterranee, è giunta nel porto di Taranto con a bordo 75 migranti che erano stati soccorsi due giorni fa mentre si trovavano alla deriva nel Mar Jonio a bordo di una barca proveniente da Smirne, Turchia.

La barca, gravemente sovraffollata, ha attraversato momenti di grande difficoltà in mare aperto, con le riserve di cibo e acqua prossime all’esaurimento.

L’operazione di soccorso è stata particolarmente impegnativa, come sottolineato da Sos Mediterranee Italia in una nota, a causa delle condizioni precarie della barca a vela, che oscillava e inclinava pericolosamente nel buio della notte.

Tra i sopravvissuti si contano 23 donne e 17 bambini, che hanno resistito in condizioni estreme per almeno sette giorni in mare.La prefettura di Taranto coordina le operazioni di accoglienza e i migranti saranno trasferiti all’hotspot locale per l’identificazione e successivo trasferimento in altri centri di accoglienza.

La maggior parte dei naufraghi, secondo quanto dichiarato dall’organizzazione non governativa, proviene da Afghanistan, Iran e Uzbekistan.

Una testimonianza toccante proviene da una giovane donna di 19 anni, originaria dell’Iran, che ha dichiarato: “Ho protestato per la libertà delle donne in Iran. Il governo mi ha arrestato e condannato a 4 anni di carcere e 75 frustate. Sette dei miei amici sono morti durante le proteste. Sono dovuta fuggire per salvarmi la vita. Ho visto l’inferno in questa barca, ma preferisco essere uccisa dal mare che dal governo”.

L’arrivo della Ocean Viking a Taranto rappresenta un segnale di speranza per questi migranti che, grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio e all’umanità dimostrata da Sos Mediterranee, hanno avuto una seconda possibilità di vita e sperano ora in un futuro migliore.

