Depuratore di Locorotondo, Amati: “Bene convogliare a Fasano i reflui, ma solo con una centrale idroelettrica per pubblica illuminazione”

Il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati, esprime il suo parere riguardo all’idea di convogliare i reflui di Locorotondo a Fasano per eliminare il recapito nel sottosuolo e il depuratore.

Amati accoglie positivamente l’idea, ma pone due condizioni ecologiche. La prima condizione essenziale è la previsione di una centrale idroelettrica sul salto di Laureto, che alimenterebbe gratuitamente la pubblica illuminazione di Fasano.

La seconda condizione, che merita ulteriori valutazioni, riguarda la possibilità di far partire i reflui di Locorotondo nella condizione affinata. Questo consentirebbe il riutilizzo lungo il percorso, riducendo l’uso di acqua potabile. Tuttavia, questo aspetto richiede ulteriori analisi di fattibilità.

Amati sottolinea l’importanza di considerare questi due aspetti per un approccio ecologicamente orientato. Invita a valutare attentamente le implicazioni di questa proposta e ha richiesto un’audizione in V Commissione per ottenere ulteriori informazioni.

