Violento impatto tra due autovetture: donna perde la vita

Una drammatica collisione tra due autovetture ha causato la morte di una donna di 87 anni, Maria Marciante, residente a Veglie, nel pomeriggio di ieri sulla strada che collega Copertino a Galatina.

L’impatto, avvenuto in prossimità dello svincolo per Collemeto, ha coinvolto anche altre tre persone, due donne di 32 e 40 anni e un uomo di 37 anni, trasportati d’urgenza in ospedale a Lecce in condizioni gravi.

Il violento scontro ha scagliato il corpo della signora Marciante fuori dall’abitacolo dell’auto, ritrovandolo nella campagna a bordo strada.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le cause e la dinamica esatta dell’incidente.

