Il Brindisi perde ancora in casa

Il Brindisi continua ad avere difficoltà nel campionato di Serie C e ha subito una sconfitta per 0-2 contro il Catania, con le reti segnate da Sarao e Bocic.

Questa è la settima sconfitta in campionato per il Brindisi, la seconda consecutiva in casa. Il loro stadio, il Fanuzzi, sembra essere diventato un ostacolo insormontabile, dato che hanno guadagnato solo un punto in casa dal ritorno tecnico di Ciro Danucci il 10 ottobre, poi solo sconfitte contro Casertana, Monopoli e Catania.

Nel match contro il Catania, il Brindisi ha resistito per 70 minuti prima di cedere, con un blackout che ha portato al gol di Sarao al 71′ e al gol di Bocic al 75′ dopo un errore difensivo.

Alla fine della partita, ci sono stati fischi dai tifosi del Brindisi. Nonostante le difficoltà, il socio del club Teodoro Arigliano ha espresso fiducia nei confronti dell’allenatore Ciro Danucci e ha guardato avanti alla prossima partita contro il Giugliano nella dodicesima giornata del campionato di Serie C.

IL TABELLINO:

BRINDISI: Albertazzi; Bizzotto, Gorzelewski (79’ Mazia), Cappelletti; Valenti, Cancelli, Petrucci, Lombardi (65’ Vona), Monti; Galano (85’ Moretti), Bunino (65’ Fall). A disposizione: Auro, Saio, Vona, Ceesay, Mazia, Bellucci, Fall, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo, Costa, Ganz. Allenatore: Marco Perrone.

CATANIA: Bethers; Bouah, Silvestri, Lorenzini, Castellini (46’ Mazzotta); Zammarini, Quaini, Rocca (82’ Zanellato); Chiricò (79’ Chiarella), Sarao (88’ Dubickas), Marsura (46’ Bocic). A disposizione: Albertoni, Toscano, Rapisarda, Gurado, Mazzotta, Maffei, Zanellato, Ladinetti, Deluga, Chiarella, Dubickas, Bocic. Allenatore: Luca Tabbiani.

Arbitro: Ubaldi di Roma

Marcatori: 71’ Sarao, 75’ Bocic

Note: Ammoniti: Castellini, Silvestri, Zammarini, Bocic, Gorzelewski, Fall.

Calci d’angolo: 3-3.

F.L.