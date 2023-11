Il Nardò agguanta il Martina al 90’!

Allegata, la lettera dei presidenti del Martina ai tifosi

Se per il Martina si tratta comunque di un risultato utile, va sottolineata la striscia positiva del Nardò, che era reduce da tre vittorie consecutive.

I leccesi, più che fortunati, hanno evitato la sconfitta all’ultimo minuto. Non era una partita qualunque, per gli ospiti, contro il Martina, una delle formazioni sorprese di questo inizio di campionato.



Al Tursi è arrivato un pareggio per 1-1. La squadra salentina ha portato a casa un risultato che certifica il cammino intrapreso nel derby vinto per 3-0 contro il Città di Gallipoli più di due settimane fa.



Per i padroni di casa resta l’amaro in bocca ma non devono scoraggiarsi. La vetta è sempre vicina. I gol: primo tempo, in vantaggio il Martina al 43’ con Ganfornina. Pari al 90’ di Addaeo per il Nardò. F.L.



𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐋𝐀𝐂𝐀𝐑𝐁𝐎𝐍𝐀𝐑𝐀 𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐃𝐀𝐍𝐎 𝐀𝐈 𝐓𝐈𝐅𝐎𝐒𝐈 𝐁𝐈𝐀𝐍𝐂𝐀𝐙𝐙𝐔𝐑𝐑I

“Carissimi tifosi,

La partita di oggi ha suscitato reazioni intense e capiamo la delusione che molti di voi sentono dopo il pareggio contro una squadra di grosso calibro come il Nardò.

Solo qualche mese fa, un risultato del genere sarebbe stato accolto con entusiasmo, segno evidente della crescita esponenziale che abbiamo vissuto. Oggi, a soli tre punti dalla vetta, ogni passo falso sembra più pesante, ma è proprio questa aspettativa a dimostrare quanto siamo cresciuti .

Le vostre critiche sono il riflesso di una fiducia acquisita, la consapevolezza che possiamo competere con i giganti. E nonostante il pareggio, non abbiamo che orgoglio per il nostro team: abbiamo tenuto testa a un avversario formidabile, e questo è il vero metro di quanto siamo forti.

Insieme, continueremo a lottare per ogni punto, per ogni partita, perché abbiamo dimostrato di poter aspirare al massimo. Andiamo avanti convinti della bontà del nostro progetto, confermato dalla vostra “delusione” dopo un pareggio contro una delle big del Girone H e dopo un terzo posto in piena corsa per quello che è il nostro obbiettivo.

Agli stessi tifosi diciamo che chi pensava fosse tutto semplice, forse, si sbagliava ma chi invece ha voglia di lottare con noi per continuare o coltivare questo sogno contro tutto e tutti ci segua.

Noi siamo sempre più convinti di avere il

CORAGGIO DI SOGNARE.