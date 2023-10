Servizi di Kyma mobilità per i cimiteri durante le festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti

Anche quest’anno, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, Kyma Mobilità Amat garantirà un servizio potenziato per agevolare i cittadini nei loro spostamenti da e per i cimiteri comunali. Dal primo novembre dalle ore 7.00 fino al tramonto, e il secondo novembre, gli autobus opereranno corse speciali aggiuntive e alcune linee subiranno modifiche di percorso.

I mezzi che aderiscono a questa iniziativa saranno riconoscibili grazie all’indicatore di linea standard accompagnato dalla dicitura “CIMITERO”, segnalando che prolungheranno il loro tragitto fino ai cimiteri della città. Le destinazioni comprendono il “San Brunone” di Taranto e il “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano, dove sarà ubicato il loro capolinea.

Per i cittadini che intendono raggiungere il cimitero utilizzando le linee 17 e 15, sarà necessario servirsi di un autobus aggiuntivo presso la fermata della stazione ferroviaria.Inoltre, per il Cimitero di Talsano, nelle giornate del primo e secondo novembre, Kyma Mobilità metterà a disposizione un servizio di navetta speciale che collegherà l’area ai quartieri di San Vito e Lama.

Gli orari, le frequenze e le fermate intermedie degli autobus e della navetta per i cimiteri sono dettagliatamente consultabili sul sito ufficiale di Kyma Mobilità: www.kymamobilita.it.Il personale incaricato delle verifiche dei titoli di viaggio sarà provvisto di biglietti di corsa semplice (BIO), disponibili per l’acquisto nel caso in cui un passeggero ne fosse sprovvisto.