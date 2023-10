Per Halloween ruba 97 uova, denunciato 16enne

La notte di Halloween ha portato con sé un insolito spettacolo a Bari, dove un giovane di soli 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver rubato ben 97 uova da una piccola azienda agricola in periferia.

Questo bizzarro furto, tutt’altro che commesso per fini alimentari, ha scatenato l’indignazione nel quartiere.Il giovane, precedentemente incensurato, ha confessato di aver compiuto l’insolita azione con l’intento di utilizzare le uova come arma di festeggiamento per la notte di Halloween.

Le uova sarebbero state gettate contro le facciate delle abitazioni, creando non poco disordine e danni. Il reato contestato al giovane è quello di furto aggravato in concorso, poiché si ritiene che abbia agito in collaborazione con un complice.

Al momento, le indagini sono ancora in corso per identificare e rintracciare il secondo autore del gesto vandalico.Non si tratta dell’unico episodio simile che ha colpito la città nelle ultime settimane.

Sembrerebbe infatti che, oltre alle classiche “dolcetto o scherzetto”, le uova siano diventate un insolito strumento di festeggiamento per alcuni giovani.