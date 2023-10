Taranto – Negli ultimi giorni, Taranto è stata teatro di controlli severi da parte dei Carabinieri sul rispetto delle normative, soprattutto in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le verifiche hanno portato alla luce gravi irregolarità in diverse strutture, con numerose denunce e sanzioni amministrative.

Taranto: verifiche serrate dei Carabinieri su sicurezza e normative nei luoghi di lavoro

Diverse aziende, esercizi pubblici e un supermercato sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. I risultati? Irregolarità in ogni singolo caso, con cinque denunce complessive. Due lavoratori sono stati individuati senza un regolare contratto di assunzione.

L’importo totale tra ammende e sanzioni si attesta su una cifra superiore ai 26.000 euro.

In particolare, un’azienda e un’attività di ristorazione hanno dovuto sospendere la loro attività per gravi mancanze riscontrate. Nel contesto dei controlli severi a Taranto, un datore di lavoro di un supermercato è stato deferito per non aver rispettato gli obblighi in merito alla sorveglianza sanitaria.

Anche in due esercizi pubblici sono emerse carenze, soprattutto in relazione alla formazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda il settore ambientale, i Carabinieri Forestale di Taranto, operando a Laterza, hanno comminato sanzioni per 3.200 euro a due autisti di autocarri di una società di manutenzione stradale, sorpresi con 500 quintali di rifiuti speciali non registrati.

È fondamentale ricordare che tutte le persone segnalate restano presumibilmente innocenti fino a sentenza definitiva.

Ambra Radaelli