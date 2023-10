Giovedì 26 ottobre, a Squinzano, si è registrato un importante successo delle forze dell’ordine nell’operazione antidroga. Un pregiudicato del Salento è stato arrestato in flagranza di reato, trovato in possesso di quasi 1 kilogrammo di varie sostanze stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana.

Squinzano: operazione Antidroga della Polizia: pregiudicato in manette con quasi 1 kg di sostanze stupefacenti

In particolare, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga disposte dal Questore di Lecce, la locale Squadra Mobile ha intercettato un camioncino in sosta nel parcheggio di un supermercato a Squinzano. L’atteggiamento impaziente del conducente ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di perquisire il mezzo.

Squinzano: operazione Antidroga della Polizia: pregiudicato in manette con quasi 1 kg di sostanze stupefacenti

Il loro intuito non ha tradito: ben 160 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, sono stati scoperti occultati sotto il sedile del conducente. Ma non finisce qui. Estendendo la perquisizione alla dimora del fermato, sono stati rinvenuti ulteriori 750 grammi di droghe, tra cocaina, hashish e marijuana, nonché strumenti per il confezionamento.

Squinzano: operazione Antidroga della Polizia: pregiudicato in manette con quasi 1 kg di sostanze stupefacenti

L’arrestato ora attende di rispondere alle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti davanti all’Autorità Giudiziaria competente, trovandosi al momento agli arresti domiciliari. La vicenda è sotto l’attento esame della Procura della Repubblica di Squinzano.

Squinzano: operazione Antidroga della Polizia: pregiudicato in manette con quasi 1 kg di sostanze stupefacenti

Ambra Radaelli