Lo stadio “Iacovone” di Taranto torna agibile

La “Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” ha dichiarato nuovamente agibile lo stadio “Erasmo Iacovone”.

L’organismo prefettizio, convocato per questa mattina proprio all’interno della struttura sportiva, ha verificato lavori e documentazione prodotti dal Comune di Taranto, consentendo di fatto la ripresa degli incontri di calcio casalinghi con il pubblico presente. Resta interdetta la curva sud, ancora sotto sequestro, ma comunque oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, mentre tutti gli altri settori potranno tornare a essere occupati.

Lo stadio sarà già disponibile per la partita in casa di mercoledì prossimo.

non La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 23 ottobre 2023 è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Turris in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 10^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.