Cerchi lavoro? Ecco chi assume a Taranto

L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (Arpal) ha annunciato un potenziamento dei servizi volti a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei territori. Questa iniziativa si avvale di strumenti informativi innovativi, tra cui spicca il portale regionale LAVORO X TE, e sfrutta le potenzialità offerte dai social media.

In questo contesto, le offerte di lavoro pubblicate sul portale LAVORO X TE vengono ora raccolte in un report settimanale. Questa nuova modalità si propone di agevolare gli utenti e i lettori nella ricerca di opportunità lavorative, seguendo esempi di successo già sperimentati in altre province pugliesi.

Arpal invita pertanto alla disponibilità di ospitare un annuncio periodico, con cadenza settimanale, contenente il suddetto report. L’obiettivo è fornire un servizio di qualità alla collettività, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del territorio.

In allegato viene fornita la locandina del 39° Report delle Offerte di Lavoro attive nella provincia di Taranto, suddivise per settore. Queste offerte sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”. Il report può essere scaricato tramite il link: https://bit.ly/46Ojz4e.

È importante sottolineare che è possibile candidarsi esclusivamente alle offerte attraverso il portale “Lavoro per te”, utilizzando le credenziali Spid, e richiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

Infine, si ricorda che gli uffici della sede di Taranto sono attualmente raggiungibili esclusivamente tramite e-mail e che, in considerazione dell’emergenza in corso, l’erogazione dei servizi all’utenza è garantita in modalità remota.

Con questa iniziativa, l’Arpal si impegna a fornire strumenti sempre più efficaci per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo così al progresso della comunità e alla crescita del territorio.