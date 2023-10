Bari – Gaetano De Caro nuova proposta interessante di X Factor

Un talento indiscusso quello di Gaetano De Caro che con i suoi 17 anni, conquista i giudici di XFactor con la cover di James Brown accedendo così di diritto ai live. Gaetano De Caro in arte Be Klaire, musicista e autore, trova ispirazione leggendo i testi di Lady Gaga, guardando le incredibili esibizioni di Marilyn Manson e ascoltando le atmosfere di Lana Del Rey. Queste sono per lui fonti di ispirazione anche per il loro modo unico di abbattere qualsiasi tipo di barriera, utilizzando la loro musica come strumento di valorizzazione delle diversità del nostro tempo. Il giovane artista ha preso parte a diversi concorsi, tra i più importanti PROMUOVI LA TUA MUSICA il tour Contest ideato e prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce dove ha vinto e preso parte successivamente come ospite. Le dichiarazioni di Fanya Di Croce: “Gaetano possiede una sensibilità fuori dal comune e questo lo contraddistingue. La sua voce profonda trasporta chi lo ascolta nel suo mondo e a soli 17 anni è quasi una rarità. Sul palco di promuovi la tua musica è riuscito ad entrare in empatia con gli artisti e con il pubblico. Sono certa che farà lo stesso a xfactor” Sarà possible votare GAETANO, GIOVEDÌ 26 OTTOBRE durante i live. APP STORE(APPLE) ‎X Factor 2023.

Fanya Croce