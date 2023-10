La Casertana sbanca Brindisi

La Casertana, guidata da Vincenzo Cangelosi, ha sbancato Brindisi. La squadra ha nettamente prevalso allo stadio Comunale Franco Fanuzzi, sconfiggendo il Brindisi di Ciro Danucci con un punteggio di 4-1.

I ragazzi della Casertana si sono mantenuti compatti per tutto il match, aspettando l’occasione giusta per colpire. Questa occasione è arrivata al 22º minuto quando Tavernelli ha segnato con una girata alle spalle di Saio, portando la Casertana in vantaggio.

Il Brindisi ha subito uno shock psicologico a causa del gol subito e la Casertana ha approfittato di questa situazione per segnare il secondo gol con Montalto, che è stato freddo davanti a Saio e ha depositato la palla in rete.

Nonostante i tentativi del Brindisi, la Casertana ha segnato con un rigore trasformato da Carretta dopo un fallo in area.

Nella ripresa, Ciro Danucci ha cercato di cambiare il corso della partita apportando alcune modifiche alla formazione del Brindisi. Tuttavia, i giocatori della Casertana hanno mantenuto la concentrazione e hanno segnato il quarto gol con Proietti.

Nonostante la situazione avversa, il Brindisi ha dimostrato orgoglio segnando il gol della bandiera con Bunino.

Verso la fine del match, il ritmo si è abbassato e non sono state create ulteriori occasioni da gol. È importante notare che il Brindisi è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Cancelli per doppia ammonizione.

In sintesi, una vittoria convincente per la Casertana che ha dominato la partita con un punteggio di 4-1. La squadra si è dimostrata solida sia in difesa che in attacco, dimostrando il proprio valore in questa giornata del campionato.

Tabellino

Brindisi: Saio; Valenti (46′ Ceesay), Bizzotto, Gorzelewsky, Monti; Cancelli, Malaccari (46′ Bunino); Albertini, Petrucci (46′ Lombardi), Fall; Golfo. Allenatore: Ciro Danucci.

Casertana: Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Toscano (83′ Matese), Proietti, Casoli; Carretta (83′ Taurino), Montalto (58′ Curcio), Tavernelli (75′ Turchetta). Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

Arbitro: Filippo Giaccaglia, sezione Jesi.

Marcatori: 22′ Tavernelli (C); 28′ Montalto (C); 44′ su rigore Carretta (C); 64′ Proietti (C); 69′ Bunino (B)

Ammoniti: Valenti (B); Petrucci (B); Bizzotto (B); Cancelli (B); Costa (B)

Espulsi: Cancelli (B)