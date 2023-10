Medici multati per troppi straordinari. Interviene Mattarella

Il presidente Mattarella ferma le multe ai medici eroi dell’emergenza Covid

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sentire la sua voce in difesa dei medici multati per aver lavorato “troppo” durante l’emergenza Covid. Un intervento decisivo che ha portato alla sospensione delle sanzioni, che ammontavano a 37mila euro complessivi.

Tra i protagonisti di questa vicenda, il primario del pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, che ha acceso i riflettori sulla questione con una lettera aperta al Capo dello Stato. Procacci si è detto felice e grato alle istituzioni per la sensibilità dimostrata, sottolineando l’importanza di questo gesto nel riconoscere l’impegno straordinario del personale medico durante la pandemia.

Le multe erano state comminate dall’Ispettorato nazionale del lavoro per il mancato rispetto dei riposi e l’eccesso di ore lavorative nel periodo pandemico. Tuttavia, grazie all’intervento del presidente Mattarella, il procedimento è stato sospeso, aprendo la strada a ulteriori approfondimenti per valutare l’annullamento delle sanzioni.

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha avuto un colloquio con il presidente Mattarella, durante il quale ha informato il Capo dello Stato delle attività in corso. Calderone incontrerà anche il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, il 24 ottobre al ministero.

La notizia della sospensione delle sanzioni è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità medica. Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, ha ringraziato la ministra Calderone per l’intervento tempestivo e il presidente Mattarella per la solidarietà dimostrata verso i medici.

Questa decisione rappresenta un segnale di attenzione e riconoscimento nei confronti dei professionisti della salute che hanno dato il massimo di sé stessi durante la crisi pandemica, mettendo a rischio la propria salute per salvare vite umane. La sospensione delle multe è un passo importante verso il riconoscimento del valore e dell’abnegazione dimostrati dai medici in un periodo così difficile per il Paese.