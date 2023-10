Portici d’Estate: Sarà l’ultima volta dei trentadue anni di successi ed emozioni a Martina Franca

Si chiuderà dal 10 al 12 novembre al Teatro Nuovo di Martina Franca, durante l‘Estate di San Martino, l’ultimo capitolo la storia di Portici d’Estate, una manifestazione che ha brillato per trentadue anni nel panorama della moda e dello spettacolo nel Centrosud Italia.

Questo evento, nato a Martina Franca nel cuore della Puglia, è stato una celebrazione della moda, inizialmente focalizzato sulla produzione di capispalla e abiti da sposa, molti dei quali destinati a prestigiose griffe internazionali.

La prima volta di Portici d’Estate a Martina Franca La prima volta di Portici d’Estate a Martina Franca

Nel corso di queste tre decadi, Portici d’Estate è stato testimone di oltre trecento celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione.

Questo elenco è lungo e prestigioso, con nomi che evocano ricordi indelebili: Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Giorgia, Patti Pravo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Toto Cutugno, Franco Califano, Loredana Bertè, Mango, Fred Bongusto, Franco Nero, solo per citarne alcuni.

Le edizioni di Portici d’Estate sono iniziate nel 1992, organizzate dall’Associazione Events and Promotion e da Antonio Rubino che ebbe la brillante idea di inventare questa manifestazione, all’indomani del prestigioso Festival della Valle d’Itria.

All’inizio, la manifestazione si svolgeva davanti ai portici di Piazza Maria Immacolata, da cui prendeva il nome e che furono valorizzati e promossi non solo in Italia proprio grazie a Portici d’Estate.

Tuttavia, l’enorme affluenza di spettatori spinse l’evento a spostarsi in altre piazze, dapprima a Martina Franca in Piazza XX Settembre e Piazza Crispi, successivamente anche a Taranto, di fronte alla maestosa fontana di Piazza Maria Immacolata, e a Margherita di Savoia, città delle saline.

Portici d’Estate a Taranto

Quest’ultima città ha visto la partecipazione di grandi nomi come Carlo Verdone, Peppino di Capri e la leggendaria Carla Fracci.

Carla Fracci a Portici d’Estate

Gli anni di Portici d’Estate sono stati pieni di ricordi straordinari e di copertura mediatica nazionale, con numerosi articoli e servizi radio-televisivi su emittenti di tutto il Paese.

L’edizione di quest’anno, l’ultima della sua storia, era stata programmata per luglio scorso, con l’idea di tornare alle radici nella piazza dei Portici a Martina Franca o, in alternativa, a Taranto in Piazza Maria Immacolata.

Purtroppo, per una serie di ragioni, questa opzione non è stata possibile.

La manifestazione si terrà quindi al Teatro Nuovo di Martina Franca, recentemente rinnovato e dotato di 800 posti a sedere, diventando così uno dei più grandi e accoglienti teatri in Puglia.

L’evento come dicevamo si svolgerà nell’estate di San Martino (per creare l’attinenza con la denominazione originale) dal 10 al 12 Novembre.

Il palcoscenico sarà adornato schermi LED tali da riprodurre l’atmosfera delle piazze e i momenti più emozionanti degli ultimi trent’anni.

Il rendering del Teatro Nuovo per Portici d’Estate

Portici d’Estate promette di essere uno degli eventi più grandiosi e di alta qualità mai realizzati. La sua programmazione è stata curata per soddisfare i gusti del pubblico over 40, con tanti ospiti e presentatori d’eccezione.

Nelle prime due serate, l’ex direttore del TG Rai, Attilio Romita, e Laura Freddi prenderanno il palco, mentre l’ultima serata sarà presentata da Beppe Convertini, noto conduttore di Uno Mattina in famiglia, un volto praticamente cresciuto con Portici d’Estate.

Le tre serate saranno allietate da tre grandi star senza età: Ronnie Jones, Memo Remigi ed il grande tenore Alberto Profeta.

Tutti e tre saranno presenti in ciascuna delle tre serate.

Nella prima serata, venerdì 10 novembre, spiccano il talento di Zelig ed esilarante Carmine Faraco e la meravigliosa voce di Roberta Faccani, la prima voce solista dei Matia Bazar dopo l’uscita di Antonella Ruggiero dal gruppo.

La star comunque sarà colui che è cresciuto respirando l’aria di Portici d’Estate: Renzo Rubino che sarà tra i protagonisti sia della prima che dell’ultima serata di Portici d’Estate.

Renzo Rubino a Potici d’Estate il 10 ed 12 Novembre

Nella seconda serata, oltre agli artisti presenti tutte e tre le sere, il pubblico potrà godere della performance di Gianmarco Carroccia che sta registrando il soldout in tutti i teatri italiani con le sue “emozioni” di Lucio Battisti.

Gianmarco Carroccia,

Carroccia è la rivelazione della scuola Mogol e sarà accompagnato da un quartetto. Gianmarco, volto televisivo di grande fama, omaggerà Lucio Battisti con una voce straordinariamente simile a quella del grande cantautore italiano.

Inoltre, Gianmarco sarà presente anche nella serata conclusiva per accontentare le numerose richieste.

L’11 Novembre sarà dedicato anche a tre grandi attori: l’acclamatissimo Paolo Ruffini,

Paolo Ruffini a Portici d’Estate

l’esilarante Max Cavallari dei Fichi d’India e Giovanni De Anna, una rivelazione degli ultimi anni.

Max Cavallari (Fichi d’India) a Portici d’Estate

L’ultima serata, il Gran Finale, sarà impreziosita dalla presenza di una delle più grandi attrici italiane, Maria Grazia Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta a Portici d’Estate

A seguire, ci saranno Paolo Ruffini, Renzo Rubino, Stefania Caracciolo, proveniente direttamente da Raiuno, dove sarà presente la sera precedente a Ballando con le Stelle, Gianmarco Carroccia, Ronnie Jones, Memo Remigi, Alberto Profeta e Gianni Ciardo.

Un momento di particolare rilievo sarà la consegna del Premio Valle d’Itria ad imprenditori che da generazioni contribuiscono a valorizzare la Puglia.

Oltre alle emozionanti performance artistiche, in tutte e tre le serate non mancheranno i flash moda della produzione tessile pugliese.

La regia è affidata a Fulvio Valente tra i protagonisti dei successi di Portici d’Estate ed pggi tra i più affermati a livello internazionale.

La struttura tecnica (service luci ed Audio, Led wall) invece alla Alplisud di Francesco Chiurlia che è stato il primo service nel 1992

Tre serate indimenticabili che lasceranno un segno indelebile nella storia della Puglia e di Portici d’Estate.

Si prevede il tutto esaurito per le tre serate.

L’organizzazione, visti i momenti difficili per le famiglie, ha stabilito un prezzo popolare, ovvero 25,00 euro per il biglietto di ciascuna serata con la possibilità, fino ad esaurimento, di un abbonamento a 50,00 euro.

I biglietti e gli abbonamenti si possono acquistare online su www.ciaotickets.com , nei punti vendita in tutta la regione di ciaotickets, ma anche presso il botteghino del Teatro Nuovo a Martina Franca anche prima degli spettacoli, presso i centri e-on di Martina Franca e presso la redazione di Puglia Press. Per informazioni è stato messo a disposizione il n. telefonico 0804800600

A Roma si è tenuta la scorsa settimana una conferenza stampa in Via Margutta alla quale hanno partecipato testate nazionali e anche giornalisti stranieri.

Inoltre, a febbraio, ci sarà una edizione romana, denominata “Portici in Capitale,” che si svolgerà come in passato in una imponente struttura romana, all’altezza di quelli precedenti (Palazzo Barberini, Palazzo Ferraioli e Palazzo Rospigliosi) .

Alla conferenza stampa in Via Margutta è stata presente l’attrice Adriana Russo, che ha presentato la prima edizione di Portici d’Estate nel 1992 la quale ha annunciato il suo ritorno a Martina Franca per ricevere il Premio alla Carriera.