L’ULTIMA VOLTA DI “PORTICI D’ESTATE”: IL TRIONFO DELLA MODA E DELLO SPETTACOLO PUGLIESE

Martina Franca si prepara a vivere l’ultima edizione di “Portici d’Estate”, un evento che ha segnato la storia della moda e dello spettacolo pugliese per gli ultimi trent’anni. L’annuncio dell’addio è arrivato dall’ideatore dell’evento, Antonio Rubino, un visionario che ha contribuito a cambiare il volto della città e a promuovere la produzione tessile locale.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1992, quando quella piazza di Martina Franca era poco più di un’area sconosciuta con un porticato, battuta dal vento di tramontana e scarsamente frequentata. Qui, Antonio Rubino concepì l’idea rivoluzionaria di dar vita a “Portici d’Estate”, una rassegna di moda e spettacolo che avrebbe messo in mostra la creatività e l’abilità dei laboratori di confezione pugliesi, all’epoca noti come fasonisti.

Le prime edizioni duravano sei giorni e accolsero numerose personalità del mondo dello spettacolo e della moda. Fu così che i portici di Martina Franca divennero celebri e l’evento si affermò come una vetrina importante per la moda prodotta in Puglia, in particolare nel territorio della Valle d’Itria.

“Portici d’Estate” divenne il punto d’incontro tra l’industria locale della moda e il panorama nazionale, incoraggiando gli imprenditori a costruire brand riconosciuti a livello internazionale. L’istituzione del Premio Valle d’Itria per il Commercio, l’industria, l’artigianato e l’enogastronomia fu un ulteriore incentivo per promuovere la Puglia attraverso i protagonisti dell’economia, alcuni dei quali oggi sono diventati leader a livello globale.

Il successo dell’evento attirò oltre un centinaio di grandi artisti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione e della cultura. Ogni edizione vide la partecipazione di personaggi del calibro di Maria Teresa Ruta, Carla Fracci, Giorgia, Patti Pravo, e molti altri. Tra i nomi anche Renzo Rubino, che cresciuto nell’atmosfera artistica di “Portici d’Estate”, è diventato un cantautore di successo.

Un elemento distintivo di “Portici d’Estate” fu il Concorso Internazionale Giovani Stilisti “Premio Città di Martina Franca”, che lanciò molti talenti nel mondo della moda, contribuendo a fare della Puglia una vera fucina di creatività.

Tuttavia, nonostante il grande successo ottenuto, l’organizzazione dell’evento ha spesso scontrato difficoltà con la Pubblica Amministrazione, costringendo “Portici d’Estate” a spostarsi in diverse città nel corso degli anni. Queste incomprensioni hanno portato all’annuncio dell’ultima edizione, che si terrà nel rinnovato Teatro Nuovo di Martina Franca, con una capienza di 800 posti a sedere.

Antonio Rubino, l’artefice di questa magnifica manifestazione, ha dichiarato che l’ultima edizione si svolgerà dal 10 al 12 Novembre durante l’’Estate di San Martino. Promette un evento indimenticabile, un vero omaggio al patrimonio di moda e spettacolo della Puglia e a tutti coloro che hanno contribuito a far diventare questa regione una delle prime in Italia per produttività, eleganza, imprenditoria, enogastronomia e ingegnosità.

I biglietti saranno messi in vendita con il metodo Sanremo: inizialmente saranno disponibili solo 500 abbonamenti per le tre serate, successivamente si potranno acquistare i biglietti per le singole serate. La vendita partirà all’inizio di settembre e i posti saranno assegnati in base alla data d’acquisto.

La chiusura di “Portici d’Estate” segnerà la fine di un’epoca, ma il suo impatto sulla moda, lo spettacolo e l’economia pugliese sarà eterno. Un omaggio a un evento che ha dato voce ai talenti della Puglia e li ha portati alla ribalta internazionale, facendo di questa regione un punto di riferimento nel mondo della moda e dello spettacolo.