Quel terreno era tutto per lui: Arcangelo, 94anni, muore tra le fiamme

Una domenica estiva nella pittoresca Valle D’Itria si è trasformata in una tragedia senza precedenti. Arcangelo Sisto, un orgoglioso pensionato di 94 anni originario di Martina Franca, ha perso la vita nel tentativo disperato di proteggere il terreno che rappresentava la sua storia e quella della sua famiglia. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, il corpo senza vita del signor Sisto è stato scoperto tra le sterpaglie carbonizzate e la terra rossa bruciata dalle fiamme.

Tutto è iniziato con un incendio accidentale all’interno della sua proprietà, situata tra i confini di Ceglie Messapica e la provincia di Taranto. Il rogo stava rapidamente distruggendo la vegetazione e gli alberi da frutto che facevano parte del prezioso patrimonio di Sisto. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il vento caldo ha alimentato le fiamme, rendendo difficile domare l’incendio.

In un atto di eroismo e disperazione, l’anziano ha cercato di spegnere da solo le fiamme che minacciavano di divorare il suo prezioso terreno. Con i pochi mezzi a disposizione, ha combattuto per salvare ciò che rappresentava le sue radici, ma la forza devastante dell’incendio non gli ha lasciato scampo. La vita di Arcangelo Sisto è stata spazzata via, il suo corpo ritrovato semicarbonizzato tra le macerie.

Una volta giunti sul posto, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, un uomo che ha pagato con la vita il coraggio di lottare per il suo patrimonio. Non ci sono segni di violenza sul corpo, e tutte le prove indicano che il decesso sia avvenuto a causa del tentativo autonomo dell’anziano di spegnere le fiamme che lo circondavano.

Il patrimonio naturale della zona, tra mandorleti, uliveti e alberi da frutto, è stato devastato negli ultimi giorni dall’ondata di calore che ha colpito l’intera regione. I roghi hanno inghiottito ettari di bosco e campagna, lasciando dietro di sé solo distruzione.

Oggi, la famiglia di Arcangelo Sisto si prepara a salutare il loro caro con i funerali che si svolgeranno nelle prossime ore. Mentre la comunità si unisce nel cordoglio, siamo tutti testimoni del coraggio di un eroe anziano che ha sacrificato la propria vita per proteggere la sua storia e il suo patrimonio.