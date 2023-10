A Francavilla Fontana, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Camberlingo, ha aperto i battenti un innovativo ambulatorio nutrizionale rivolto ai bambini celiaci. Questa iniziativa si pone come punto di riferimento per i piccoli con celiachia o sospettata intolleranza al glutine. Ogni mercoledì, dalle 9 alle 13, l’ambulatorio offre servizi complementari a quelli dell’ambulatorio integrato del Perrino di Brindisi, noto centro di diagnosi della celiachia in Puglia.

Francavilla Fontana: ambulatorio nutrizionale per bambini celiaci all’Ospedale Camberlingo

La collaborazione tra la Asl Brindisi e la sezione regionale dell’Associazione italiana celiachia (Aic) ha reso possibile questo progetto, presentato in una conferenza stampa venerdì 20 ottobre nell’ospedale Camberlingo. Maurizio De Nuccio, Andrea Chiari e Michele Calabrese hanno delineato l’importanza di tale accordo.

Francavilla Fontana: ambulatorio nutrizionale per bambini celiaci all’Ospedale Camberlingo

Biagio De Mitri ha evidenziato la crescente incidenza della celiachia nei bambini, sottolineando l’essenzialità dell’educazione alimentare. De Marco e Spedicato hanno messo in luce l’importanza dell’ambulatorio nel quadro della diagnosi precoce della malattia celiaca e nella prevenzione delle sue complicanze. Con circa un celiaco ogni 100 abitanti, l’Italia presenta una sottostima dei casi, soprattutto in Puglia e nella provincia di Brindisi.

Francavilla Fontana: ambulatorio nutrizionale per bambini celiaci all’Ospedale Camberlingo