Torna vincere in casa il Monopoli. Netto 3-0 sulla Virtus Francavilla. Un anticipo della nona giornata di andata del girone C di Serie C.



Monopoli in vantaggio al 14’ con Santaniello. Poi raddoppiano al 5’ del secondo tempo sempre con Santaniello.

Al 28’, Starita realizza la terza rete.