Dinamo Nuovi Orizzonti, altro colpo Made in Ucraina: arriva Nataliya Smaliuk 

La società della Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto comunica il tesseramento di un’altra atleta di notevole spessore tecnico e personalità adatta a rinforzare notevolmente il roster a disposizione di coach Orlando per la stagione 2023/24.



Si tratta di Nataliya Smaliuk, di nazionalità Ucraina, ruolo ala, nata il 16 Ottobre 1997, alta 170 cm.



Nella sua carriera c’è la militanza nella nazionale under 20 della sua nazione, oltre ad un passato nella Dinamo NPU.



Nella scorsa stagione, è arrivata alla Juve Trani con l’obiettivo di vincere il campionato, ottenendolonella finale play-off per la Serie B proprio contro la Dinamo Nuovi Orizzonti.







La giocatrice è già a disposizione di coach Orlando.

Queste le sue prime dichiarazioni giunta in riva allo Ionio:

“Ho scelto Taranto perché dopo aver visto come lavorava il coach con le ragazze l’anno scorso, quando ho giocato contro di loro, volevo essere allenata da lui. Mi è piaciuto il suo approccio e la sua visione di gioco. Era pronto a dare tutto per la sua squadra e questo è molto importante. Inoltre la dirigenza del Taranto è sempre stata molto vicinaalla squadra. È stato bello vedere quanto fossero preoccupati per le proprie atlete. Sono sempre determinata a vincere e da questo campionato mi aspetto il massimo dei risultati che potremoottenere. Lavoreremo per rendere piacevoli ai tifosi le nostre partite. Voglio contribuire a vincere con questa maglia.”

A Nataliya Smaliuk il caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia della Dinamo Nuovi Orizzonticon la speranza che insieme si possano raggiungere quei traguardi prefissati per portare più in alto possibile il nome della città di Taranto.