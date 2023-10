Bcc Tecbus Castellana Grotte, domenica il debutto casalingo con Cantù

Domenica 22 ottobre 2023, alle ore 16, esordio interno per la New Mater Volley di coach Cruciani: al Pala Grotte arriva la Pool Libertas Cantù dell’ex Ottaviani. Entrambe le formazioni cercano la prima affermazione stagionale.

Debutto stagionale interno per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo lo stop in trasferta, a Brescia, della passata settimana, infatti, la formazione gialloblù allenata da coach Simone Cruciani è attesa dall’esordio casalingo di domenica 22 ottobre 2023.

Alle ore 16, in anticipo, al Pala Grotte è attesa la Pool Libertas Cantù, formazione che alla prima giornata ha perso in casa con Aversa per 1-3. Allenata da coach Denora Caporusso, il team canturino arriva in Puglia condividendo con la New Mater l’obiettivo di centrare il primo successo del campionato.

Sono 14 i precedenti tra Castellana Grotte e Cantù: 10 le vittorie della New Mater, 4 le vittorie della Pool Libertas. Si riparte dalla serie dei quarti playoff della passata stagione quando a passare il turno in tre gare fu proprio Cantù. Alla formazione lombarda anche i due incroci di campionato dello scorso torneo: 1-3 aCastellana Grotte, 3-1 a Cantù. Si impose la New Mater, invece, nella gara di semifinale della Coppa Italia A2: sempre 3-1 al Pala Grotte. In campo un solo ex, in maglia Cantù, ovvero Giuseppe Ottaviani.

“Non sarà affatto un debutto facile – ha commentato il direttore sportivo della New Mater Volley, Bruno De Mori – Cantù è una squadra forte che ha mantenuto intatto gran parte del roster della passata stagione. Al contrario noi siamo una squadra giovane che sta compiendo il proprio percorso di crescita. A Brescia abbiamo avuto segnali importanti, positivi, di carattere: la squadra ha reagito con determinazione alle difficoltà e questo ci conforta in ottica futura. Sappiamo bene che dovremo dare il massimo in tutte le partite, contando su un approccio sempre determinato e sull’entusiasmo. In questa ottica sarà importante il sostegno del Pala Grotte. Sappiamo quanto possa fare la differenza il nostro impianto di casa con i nostri tifosi. Per questo ci auguriamo che Castellana possa vivere al nostro fianco questa ennesima grande stagione di pallavolo”.