Taranto– In una massiccia operazione contro la commercializzazione illecita, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno messo le mani su oltre 280mila prodotti contraffatti e pericolosi per la salute. Gli articoli, riscontrati in diversi esercizi commerciali dei comuni di Taranto, Manduria, Avetrana e Castellaneta, variavano da capi di abbigliamento con marchi falsi a bigiotteria e articoli in plastica destinati all’alimentazione.

Taranto: Fiamme Gialle sequestrano 280mila prodotti contraffatti e pericolosi per la salute

Il “Codice del Consumo” impone chiare indicazioni sui prodotti, come l’identità del produttore e la presenza di possibili sostanze dannose. Molti degli articoli sequestrati mancavano di queste fondamentali informazioni, rendendoli non solo illegali ma anche potenzialmente pericolosi per i consumatori.

Le indagini, condotte dai Finanzieri del Gruppo di Taranto e altre unità, hanno portato alla segnalazione dei titolari di sei rivendite alle Autorità competenti. L’attenzione ora si sposta sulla disarticolazione della filiera organizzativa e logistica dietro questi prodotti contraffatti e pericolosi per la salute, e sul recupero dei ricavi illeciti.

Questa contraffazione, oltre a rappresentare un grave rischio per la salute pubblica, danneggia l’economia sottraendo opportunità e posti di lavoro alle aziende che operano nel rispetto delle regole.