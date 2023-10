Sarà la piccola Claudia a rappresentare la Puglia allo Zecchino D’Oro di Rai1

Anche la Puglia si prepara a far sentire la propria voce nell’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro, l’amatissimo festival della canzone per bambini in onda dall’1 al 3 dicembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti. Claudia, una vivace bimba di 9 anni proveniente da Bari, ha scelto di esibirsi con “La casa stregata”, brano dal tocco incantato scritto da Mario Gardini.

Con l’ingresso di Claudia nel palcoscenico del festival, si raggiunge il totale di 67 giovani talenti pugliesi che hanno illuminato le edizioni dello Zecchino d’Oro dal lontano 1959 ad oggi.

“La canzone ‘La casa stregata’ mi ha subito conquistato per il suo ritmo vivace”, sottolinea Claudia, una delle 17 giovani promesse che, accompagnate dal Piccolo Coro dell’Antoniano sotto la direzione di Sabrina Simoni, porteranno in scena le 14 canzoni in gara, scelte con scrupolo tra le 580 proposte pervenute all’Antoniano in risposta al bando per autori.

I brani, con le firme di 35 autori tra cui esperti di melodie per l’infanzia e affermati artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè e molti altri, rivelano come la musica dello Zecchino d’Oro, ancora una volta, si riveli un linguaggio universale per affrontare con l’innocenza dell’infanzia temi di attualità che coinvolgono tutte le generazioni. I testi delle canzoni spaziano dall’importanza di abbattere barriere e confini, alle tematiche ambientali, dal rapporto con il futuro, all’essenza e al significato della pace, dalla ricchezza insita nelle diversità alla straordinaria capacità della musica di trasmettere valori fondamentali per la società, come l’incontro e il dialogo.

Di seguito, l’elenco completo dei 14 brani in gara con i nomi degli autori e dei giovani talenti che li interpreteranno, provenienti da 10 diverse regioni e 3 Paesi esteri (Grecia, Bulgaria e Albania):

CI PENSA MAMMA cantata da Greta, 9 anni, di Genova. BALLANO cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania). NON CI CASCHEREMO MAI cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli. I NUMERI cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria). LA CASA STREGATA cantata da Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari. LE DITA NEL NASO cantata da Viola Marie, 8 anni, di Zoagli (Genova). LA FRUTTA E LA VERDURA cantata da Ginevra, 6 anni, di Roma. CI CI CI CO CO cantata da Martina, 8 anni, di Roma. PUZ PUZ PUZZOLA cantata da Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta). MISTER SPAZZOLINO cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia). ZITTO E MOSCA! cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona). CI VORREBBE UN VENTAGLIO cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata). CIAO EUROPA cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia). ROSSO cantata da Michael, 9 anni, Orta Di Atella (Napoli).

La 66ª edizione dello Zecchino d’Oro è dedicata al potere della musica, celebrando tutto ciò che essa ha generato in oltre 60 anni di storia.

La musica può divertire ed educare: generazioni di bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, hanno condiviso l’allegria e la spensieratezza che le canzoni e i piccoli artisti portano nelle loro case.

Ma la musica può essere anche pane per coloro che sono più vulnerabili: grazie alla musica dei bambini del Piccolo Coro e allo Zecchino d’Oro, l’Antoniano ha potuto sostenere le mense francescane – 18 in Italia e 5 all’estero in Ucraina, Romania e Siria – attraverso la campagna “Operazione Pane”, e ha dato vita al Centro Terapeutico di Bologna, che accompagna le famiglie di bambini e ragazzi con qualsiasi tipo di difficoltà legata all’età evolutiva.

In attesa di scoprire i piccoli talenti che emergeranno durante la trasmissione televisiva in diretta dall’1 al 3 dicembre su Rai 1, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, è già stata avviata la ricerca dei solisti per l’edizione 2024, con il consueto percorso che include la selezione delle canzoni e i casting che toccheranno decine di tappe in tutta Italia.