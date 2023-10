A Lecce, i domiciliari non sono bastati a fermare le attività illecite di un giovane spacciatore.

Un 20enne, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un permesso speciale per frequentare un percorso di studi, ha tradito la fiducia concessagli. E’ stato infatti sorpreso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce mentre spacciava hashish nei pressi di una scuola.

Lecce: 20enne ai domiciliari sorpreso a spacciare vicino a una scuola

Domiciliari non fermano lo spaccio per il ragazzo, che ora si trova di fronte a una situazione ancora più complicata. A inasprire la posizione del giovane, sul suo telefono sono emersi messaggi che indicano una verosimile attività di spaccio. La prova, insieme al contesto in cui è stato fermato, ha portato all’immediato trasferimento in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Lecce: 20enne ai domiciliari sorpreso a spacciare vicino a una scuola

Il caso solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle aree vicino alle scuole e sulla necessità di controlli sempre più serrati per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. Con l’avvento di nuove tecnologie e metodi di controllo, come il braccialetto elettronico, è fondamentale che siano rispettate le restrizioni e le norme per la sicurezza di tutti.

Lecce: 20enne ai domiciliari sorpreso a spacciare vicino a una scuola