Francavilla Fontana: arrestato il responsabile dei furti nel quartiere San Lorenzo

Francavilla Fontana – La tranquillità dei commercianti del quartiere San Lorenzo è stata ripristinata. Il responsabile della serie di furti a Francavilla Fontana è stato arrestato.

Il 33enne francavillese, già conosciuto dalle autorità per il suo obbligo di presentazione, è ora agli arresti domiciliari. Questo seguendo le indagini che lo hanno legato a diversi furti nei negozi della città degli Imperiali.

La serata del 10 settembre ha visto l’audace ladro in azione. Prima, ha colpito una macelleria, forzando la serranda, danneggiando le vetrine e sottraendo l’incasso giornaliero. Pochi minuti dopo, ha tentato di svaligiare un bar nelle vicinanze, ma l’allarme ha interrotto il suo piano criminale.

Il suo modus operandi era evidente: attacchi rapidi a esercizi commerciali vicini. Un altro tentativo di furto è stato denunciato il 2 ottobre. Anche in quel caso, il sistema anti intrusione ha fermato il ladro.

Gli accertamenti dei Carabinieri di Francavilla hanno confermato i sospetti, identificando il 33enne come autore dei furti. Ora, l’uomo dovrà rispettare l’ordine degli arresti domiciliari, a meno che non riceva l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per uscire.

Con questo arresto, la polizia ha messo fine alla serie di furti a Francavilla Fontana, garantendo una maggiore sicurezza ai commercianti e ai cittadini.

