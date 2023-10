Nardò – Un grave incendio ha scosso l’azienda zootecnica di Andrea Cavallo, situata in contrada Mangani. Questo è il secondo incendio che ha colpito la struttura in meno di un anno.

Le fiamme, scoppiate nel primo pomeriggio, hanno inghiottito uno dei capannoni, provocando la morte di decine di capi di bestiame, tra cui bovini e cavalli. Altri animali, gravemente feriti, saranno purtroppo abbattuti nelle prossime ore.

Nardò: secondo incendio in un anno presso l’azienda zootecnica di Cavallo

Sul luogo dell’incidente, per combattere il rogo, sono prontamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. L’attenzione ora si concentra sulla causa del sinistro. È essenziale ricordare che lo scorso anno l’azienda fu già colpita da un simile incidente.

Le indagini sono attive per accertare la natura del rogo e per determinare se vi siano state responsabilità nell’incidente. La comunità è in attesa di risposte, soprattutto in considerazione dei ripetuti incendi presso l’azienda di Cavallo.

Nardò: secondo incendio in un anno presso l’azienda zootecnica di Cavallo

Il doppio episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del sito. La città si stringe attorno all’azienda e spera in un rapido chiarimento degli eventi.