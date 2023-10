“We search the Xylella with dogs” (Cerchiamo la Xylella con i cani) è un progetto fortemente innovativo che vede collaborare sinergicamente il Terzo settore e la Pubblica Amministrazione per contribuire a contrastare il fenomeno della Xylella fastidiosa.

Il progetto vede coinvolti, infatti, Social Point OdV, capofila, Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo, il Comune di Sava, il Comune di Martina Franca e ALPAA (Associazione Lavoratori Produttori Alimentari Ambientali).

Obiettivo generale del progetto è quello di addestrare, grazie all’esperienza pluriennale di esperti dogtrainer, cani randagi ospiti di canili di Sava e Martina Franca alla ricerca e individuazione del batterio della Xylella fastidiosa nella fase iniziale del contagio della pianta di ulivo; com’è noto, infatti, il periodo di latenza di questa patologia fitosanitaria, prima che si manifestino i suoi effetti devastanti, è di circa due anni.

Sarà il CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” di Locorotondo a fornire i campioni di pianta infetta ai dog trainer che elaboreranno e metteranno a punto così un protocollo per addestrare i cani a questo tipo di attività.

I cani addestrati potranno essere impiegati dalla Regione Puglia per il monitoraggio della Xylella nelle aree non ancora contaminate, come vivai, aree portuali, aree di stoccaggio delle piante, attività nell’ambito del “Piano di azione per il monitoraggio e contrasto alla Xylella” che la Regione Puglia aggiorna annualmente.

Il progetto, inoltre, prevede che il particolare protocollo di addestramento sia messo a disposizione di quanti vorranno addestrare i loro cani a questo scopo.

Il progetto, che coinvolge volontari, ha anche una valenza sociale: la condizione degli animali dei canili pubblici, in attesa passiva di un’adozione, sarà trasformata facendoli diventare utili alla società.

Il Progetto “We search the Xylella with dogs” (Cerchiamo la Xylella con i cani) è finanziato nell’ambito dell’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 per gli Enti di Terzo Settore della Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Diritti e Cittadinanza, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità