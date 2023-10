Tragico episodio a Martina Franca: tentato femminicidio nel Rione Carmine

Nel cuore del Rione Carmine di Martina Franca, una violenta lite coniugale ha preso una svolta drammatica oggi pomeriggio, quando una donna di 65 anni è stata vittima di un tentato femminicidio.

L’aggressore, un uomo di 63 anni, è stato identificato come l’ex coniuge della vittima. Dopo un acceso diverbio, l’uomo ha estratto un coltello, sferrando vari colpi contro la donna mentre questa si trovava accanto alla sua auto.

La vittima, gravemente ferita al collo e alla schiena, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in condizioni critiche al “Santissima Annunziata” di Taranto. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione ha richiesto un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine, che sono state allertate dalla scena del crimine. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno iniziato una ricerca intensiva per rintracciare l’aggressore fuggito.

Non è la prima volta che la vittima aveva subito maltrattamenti da parte dell’ex marito, come emerge dalle denunce presentate in passato.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza della vittima e per assicurare giustizia l’agressore.