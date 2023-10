Martina Franca “Io non rischio”

Prevenzione e protezione civile in Piazza XX Settembre

Martina Franca ha partecipato brillantemente alla campagna nazionale “Io non rischio” il 14 e 15 ottobre.

L’iniziativa mirata a sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali e sulle buone pratiche di protezione civile. In Piazza XX Settembre, volontari e esperti hanno illustrato come ridurre i pericoli in caso di terremoti, alluvioni, maremoti, vulcani e incendi.

La campagna si inserisce nella Settimana Nazionale della Protezione Civile, che ha coinvolto oltre mille piazze italiane. L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

L’amministrazione comunale di Martina Franca patrocina l’evento e ne ha approfitta per presentare il piano comunale di protezione civile, aggiornato di recente.

Il sindaco: “I cittadini sono parte attiva”

Il sindaco di Martina Franca e autorità locale di Protezione Civile, Gianfranco Palmisano, ha esprisso il suo sostegno all’iniziativa. “IO NON RISCHIO è una grande operazione di coinvolgimento della cittadinanza che parte dal basso, grazie al volontariato. Occorre consolidare la consapevolezza che i cittadini sono parte attiva nel sistema di protezione civile e che in caso di emergenza possono fare la differenza. I cambiamenti climatici rendono più frequenti e intensi i fenomeni naturali: è indispensabile che le persone sappiano come comportarsi per la sicurezza loro e degli altri.”

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv, Reluis, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI.

Si rivolge a tutti con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui social della Campagna si possono consultare materiali informativi e informazioni utili.