Grandi consensi per l’UDC di Martina Franca: Presentato il gruppo consigliare più grande di tutto il centro-destra ionico

Una scia di entusiasmo e partecipazione ha permeato il Park Hotel San Michele durante la presentazione del nuovo assetto organizzativo dell’Unione di Centro (UDC) di Martina Franca. L’evento ha visto la presenza di figure di spicco del partito, tra cui il vice segretario nazionale, l’on. Gianfranco Chiarelli, e il sen. Massimo Cassano, capo della segreteria politica nazionale.

A capo dell’UDC nella Capitale della Valle d’Itria sarà Donatella Castellana, già nota per il suo impegno politico e sociale come assessore e consigliere comunale. La sua lunga esperienza e il suo costante impegno nell’abbattere le barriere della marginalità la rendono una figura di spicco all’interno del partito.

Un annuncio di rilievo è stato la costituzione del più numeroso gruppo consiliare del centrodestra nella provincia di Taranto, che vedrà Mauro Bello, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative di Martina, come capogruppo, affiancato da Vito Basile, Fabio Chiarelli e Mina Fumarulo.

L’intervento dell’on. Chiarelli ha evidenziato il ruolo cruciale dell’UDC come casa dei moderati. Ha sottolineato che l’UDC rappresenta un’opportunità per l’intera comunità di essere adeguatamente rappresentata nelle proprie istanze. I giovani consiglieri che hanno scelto di aderire all’UDC sono stati elogiati per il loro impegno e entusiasmo.

La coordinatrice cittadina, Donatella Castellana, è stata elogiata per il suo dinamismo e la sua esperienza, che promettono di aumentare ulteriormente la partecipazione dei cittadini a questo ambizioso progetto. Si prevede che la squadra presenterà proposte concrete nell’interesse dei martinesi.

Il sen. Cassano ha sottolineato il lavoro sinergico con il vice segretario nazionale per creare in Puglia un laboratorio di idee che attrae sia elettori che amministratori. Ha elogiato la prospettiva costruttiva della squadra di consiglieri comunali che hanno scelto di aderire all’UDC, sottolineando l’importanza del dialogo profondo con il territorio.

Il coordinatore provinciale dell’UDC, Michele Andrisano, ha espresso la sua soddisfazione per i progressi finora compiuti. Ha sottolineato l’apertura dell’UDC al civismo, evidenziando la grande voglia di partecipazione alla politica. L’obiettivo è interpretare al meglio questa volontà e portare nuove idee per il centrodestra ionico.

In conclusione, l’UDC di Martina Franca ha dimostrato un notevole slancio e consenso nella presentazione del suo nuovo assetto organizzativo. Con una squadra consiliare numerosa e motivata, l’UDC si prepara ad affrontare le sfide politiche e sociali della Capitale della Valle d’Itria, promettendo di rappresentare al meglio le istanze della comunità locale.