Bari – Italia-Malta al San Nicola

L’Italia di Spalletti torna a giocare a Bari.

Questa volta accade per le qualificazioni a Euro 2024.



L’ultima volta accadde sette anni fa, in occasione di Italia-Francia, finita male per gli azzurri, che furono sconfitti per 1-3.

Era l’1° settembre 2016. Il ritorno al San Nicola rientra nella prima delle due tappe di ottobre.

Nella seconda, gli Azzurri affronteranno l’Inghilterra a Wembley, martedì 17 ottobre.

Per questo importante impegno della Nazionale, l’amministrazione comunale di Bari, in collaborazione con la Figc, ha promosso una serie di eventi e attività che coinvolgeranno i luoghi simbolici e le attività commerciali nei giorni che precedono Italia-Malta.