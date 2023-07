Un sogno chiamato Isole Tremiti

Le Isole Tremiti sono un sogno che si avvera per chi ama il mare, la natura e la storia. Queste cinque isole, situate nel cuore dell’Adriatico, sono un vero paradiso da scoprire e vivere.

Le perle dell’Adriatico

San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa sono le perle di questo splendido arcipelago, ognuna con le sue caratteristiche e il suo fascino. Qui si possono ammirare paesaggi mozzafiato, spiagge incantevoli, grotte marine, fondali ricchi di vita e testimonianze di un passato ricco di storia e leggende.

La leggenda di Diomede

Le Isole Tremiti erano conosciute nell’antichità come Diomedee, dal nome dell’eroe greco Diomede che, secondo il mito, morì e fu sepolto in queste acque. I suoi compagni furono trasformati in uccelli marini, le Diomedee appunto, che ogni anno tornano a nidificare sulle scogliere delle isole. Il loro canto notturno è il pianto per la perdita del loro capo. Le isole presero poi il nome di Tremiti per i tre monti che emergono dal mare.