Turista muore al mare a Casalabate

Un malore fatale

Un turista di 82 anni è morto questa mattina al mare. Era in vacanza nella marina di Casalabate, in provincia di Lecce. Mentre si trovava in acqua, ha avuto un improvviso malore. Non ha fatto in tempo a raggiungere la riva.

I soccorsi inutili

Alcuni bagnanti si sono accorti della sua situazione e hanno chiamato il 118. Un’ambulanza è arrivata sul posto, ma per l’uomo non c’era più speranza. Il suo cuore si era fermato per sempre. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause del decesso.