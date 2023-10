Si scioglie la Volley Vipostore: Grazie Francavilla! 

“Quelle che ci appassionano e ci fanno battere il cuore sono le storie a lieto fine di quelli che partono svantaggiati e superano tutte le avversità. A molti lettori piacerà rivedersi nei propri campioni, nei propri eroi o idoli. Tutti pensiamo e desideriamo essere uno di quelli che “ce la fa’”. La realtà, però, è molto più severa e complessa di qualunque storia.

La società è nata dopo l’incontro, dopo la nascita del sogno, dopo decine di ore passate a sognare e a progettare come superare ostacoli che non sapevamo neanche che sarebbero arrivati. La Volley Vipostore Francavilla è nata dalla passione, dalla follia, dall’ambizione di essere quell’eccezione che le avversità le supera tutte e i colpi gobbi del fato li schiva con astuzia.

Purtroppo, però, la società è di gran lunga più complessa del sogno. Si basa su accordi, impegni, e – bisogna dirlo – su grandi quantità di denaro. E quando gli ingranaggi sono così tanti e gli equilibri sono così delicati basta davvero poco per vedere l’intera macchina fermarsi – d’improvviso – senza possibilità di correre ai ripari.

Sono bastati pochi giorni per scoprire che le vittorie del passato avevano avuto un prezzo troppo alto, che le sfide del presente sarebbero state insormontabili e che quelle del futuro avrebbero potuto danneggiare irrimediabilmente chi si era affiancato a noi.

In assenza di soluzioni percorribili che tutelassero i propri membri e partner, la società ha deciso di interrompere ufficialmente tutte le proprie attività e di avviare le operazioni di scioglimento.

Svegliarsi da un sogno è già un dolore grande, persistere trascinando con sé chi dona fiducia e tempo, però, è un torto e viola tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto.

Lo sport è tenacia e coraggio, ma è anche umiltà e correttezza. Significa poter dire di aver fatto il proprio meglio, di aver lottato con le unghie e con i denti, fino all’ultimo. Significa anche accettare la sconfitta, interrogarsi sui propri errori.

Significa, soprattutto, guardarsi indietro con orgoglio, e gratitudine verso tutti coloro i quali hanno abbracciato il tuo sogno e ti hanno sostenuto nelle tue vittorie. A voi, francavillesi e non, che ci avete riempito il cuore di coraggio e passione e che ci avete supportato, va la nostra immensa gratitudine.

Agli sponsor, ai partner, ai fornitori e a tutte le realtà istituzionali e non va la nostra promessa: lo sport è correttezza, la società lavorerà al vostro fianco per rimediare al meglio delle proprie possibilità alle conseguenze di questo brutto risveglio.

Insieme abbiamo scritto un capitolo emozionante ed indimenticabile per lo sport Francavillese. E anche se ora ci viene da chiederci “cosa avremmo fatto di diverso?”, in fondo al cuore ci rimane l’orgoglio di aver dimostrato che si può sognare e vivere in grande anche quando il pallone è giocato con le mani!

A chi verrà dopo di noi l’augurio di far meglio.

Comunque sia andata, noi resteremo per sempre #vipolovers.”



Il Gruppo Dirigente

Volley Vipostore Francavilla