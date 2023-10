OSTUNI (BR) – Nel tentativo di contrastare un fenomeno criminale in rapida crescita, i Carabinieri della Stazione di Ostuni, con in testa il Luogotenente Stefano Mastroddi, hanno organizzato seminari divulgativi rivolti agli anziani per prevenire le truffe.

Ostuni: Carabinieri in campo per la prevenzione delle truffe agli anziani

Due incontri significativi si sono svolti presso i locali dell’Associazione “il Filo di Arianna” e la Chiesa dell’“Annunziata”, coinvolgendo oltre 120 senior.

L’attenzione Ăš stata concentrata sulle strategie per contrastare i diversi modus operandi dei truffatori. Gli anziani, coinvolti con passione, hanno posto numerose domande, esprimendo i loro dubbi e incertezze.

Ostuni: Carabinieri in campo per la prevenzione delle truffe agli anziani

Questo genere di iniziative, promosso dall’Arma dei Carabinieri, mira a rafforzare il senso di fiducia verso le Istituzioni e a prevenire fenomeni criminali.

Recentemente, anche nella provincia di Brindisi, si sono registrate diverse truffe mirate agli anziani. Le modalitĂ sono molteplici, dal “phishing” online a finti operatori di luce e gas. È fondamentale che gli anziani siano vigilanti e pronti a contattare le forze dell’ordine al numero gratuito 112 in caso di sospetti.

Ostuni: Carabinieri in campo per la prevenzione delle truffe agli anziani