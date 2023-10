Minacce al Sindaco di Cellamare: Anci Puglia al fianco dell’amministratore

Nelle ultime ore, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) Puglia ha espresso la sua piena solidarietà al Sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, vittima di un’aggressione verbale con minacce di estrema gravità. L’evento si è verificato la scorsa domenica mattina, quando il Sindaco Vurchio è stato oggetto di un violento attacco verbale che ha quasi sfiorato l’aggressione fisica. Si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio di intimidazione subito dal primo cittadino, che già nel dicembre del 2019 aveva dovuto affrontare atti simili, rendendo necessario l’attivarsi di un servizio di vigilanza dinamica attuato dalla Prefettura di Bari.

Fiorenza Pascazio, Presidente di Anci Puglia, ha preso la parola a nome dei Sindaci della regione, sottolineando quanto sia inaccettabile che un amministratore locale, eletto in modo democratico, debba continuamente subire minacce e intimidazioni che mettono in pericolo la sua incolumità e la tranquillità nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali. Pascazio ha ribadito che la solidarietà da sola non è sufficiente e che è necessario agire concretamente.

“Occorre una reazione decisa sia dalle istituzioni preposte che dalla cittadinanza stessa”, ha dichiarato Pascazio, sottolineando l’importanza di garantire al Sindaco Vurchio e agli amministratori di Cellamare la possibilità di continuare il loro lavoro in condizioni di sicurezza e serenità. Questo, ha sottolineato Pascazio, è fondamentale per il bene comune, promuovendo trasparenza e piena legalità.

Anci Puglia auspica un incontro urgente promosso dal Prefetto di Bari, alla luce dei dati statistici che evidenziano l’incidenza di tali fenomeni nei confronti degli Amministratori locali. L’Associazione chiede un impegno congiunto per porre fine a questo allarmante trend di intimidazioni, garantendo così un ambiente sicuro e protetto per coloro che lavorano instancabilmente per la comunità.

Anci Puglia ribadisce il suo impegno a sostenere e tutelare gli amministratori locali che, con dedizione e spirito di servizio, contribuiscono al progresso e al benessere delle comunità che rappresentano.