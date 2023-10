Mare a sinistra, la strategia presentata a Bruxelles dalla Regione Puglia per attrarre talenti Attrarre il talento per valorizzarlo, favorirne il controesodo per riportare sul territorio le migliori energie: è il senso di “Mare a sinistra”, il progetto approvato dalla Giunta regionale e presentato dal Governatore Michele Emiliano e dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci a Bruxelles.

L’obiettivo è quello di potenziare l’ecosistema pugliese, l’idea di una Puglia accogliente, non solo per la sua posizione geografica che la pone al centro del Mediterraneo, per il suo clima mite, per la bellezza delle sue coste e dei suoi paesaggi, ma di un territorio in cui valga la pena vivere e investire per l’elevato livello accademico e scientifico, per il fermento imprenditoriale innovativo, come dimostra il numero di startup presenti.

Si chiama "Mare a sinistra" la strategia presentata dalla Regione Puglia a Bruxelles per attrarre studenti, nomadi digitali, startuppers, pugliesi di ritorno, nuovi investitori, top scientist e artisti.

L’iniziativa è stata lanciata con una consultazione pubblica aperta fino al 20 novembre e finalizzata a raccogliere idee sulle modalità più efficaci per convincere i talenti e i lavoratori altamente qualificati a scegliere la Puglia per la loro carriera professionale.

Presidente della regione Michele Emiliano: “Il nome dell’iniziativa si ispira all’esperienza dei pugliesi emigrati al Nord che decidono di rientrare nella loro regione di origine e che durante il loro viaggio di ritorno trovano il mare guardando a sinistra. La strategia mira a favorire gli accordi tra la regione e gruppi di privati, enti pubblici, ambasciate e fondazioni per “convincere quante più persone possibile a fissare la residenza in Puglia. L’iniziativa è rivolta più in generale a chiunque abbia l’obiettivo di avviare un’attività economica, “un’idea che intende dare un modello di successo sulla gestione dei flussi migratori.

Il piano dell’attuale governo di fronteggiare chiunque arrivi in Italia dal mare come se si fosse alle prese con un’invasione di persone inutili e pericolose è totalmente sbagliata.

Assessore regionale per lo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci: “L’amministrazione regionale punta a una pianificazione complementare a quella delle politiche messe in campo da Roma. “Chiediamo un supporto operativo legato alle politiche per il welfare, il sostegno scolastico e per l’accesso alla casa: una visione che lancia la Puglia verso il futuro e oltre quello che offre a livello turistico“.